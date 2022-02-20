Человек погиб, упав под поезд на платформе МЖД «Плющево»

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Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Плющево Карта всех событий

На платформе «Плющево» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) упал под поезд человек. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 20 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника ВМ, в результате происшествия пострадавший скончался. На данный момент движение поездов в сторону Казанского вокзала остановлено.

До этого, 27 января, сообщалось, что в районе станции «Удельная» Казанского направления​ МЖД под колесами электропоезда погиб 45-летний мужчина.

16 ноября 2021 года электричка насмерть сбила женщину на станции Электрозаводская в Москве. Травмы также получил мужчина 1992 года рождения, его доставили в больницу.