Теннисист Андрей Рублев занял первое место в турнире в Марселе

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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в турнире в Марселе. Это первый титул Рублева в нынешнем сезоне.

В финале россиянин, седьмая ракетка мира, обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (9) — 7:5, 7:6 (7:4).

Оже-Альяссим до этого выиграл восемь матчей подряд. Для Рублева этот титул стал девятым в его карьере.

До этого теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанца Рафаэля Надаля.

Российский теннисист после рассказал, что во время финала «перестал мечтать» и играл только ради себя, близких и болельщиков. Он отметил, что чувствует особенную поддержку со стороны россиян. Также спортсмен выразил благодарность команде и семье и пообещал болельщикам в следующий раз играть лучше.