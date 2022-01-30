«Во время матча я перестал мечтать»: Даниил Медведев рассказал о финале Australian Open

Фото: www.instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что во время финала Australian Open против испанца Рафаэля Надаля «перестал мечтать» и играл только ради себя, близких и болельщиков. Решающая встреча состоялась в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что чувствует особенную поддержку со стороны россиян.

— Я не буду объяснять, почему именно, но сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и семьи, чтобы обеспечивать ее. Для тех, кто в меня верит. Если перед «Ролан Гаррос» или «Уимблдоном» в Москве будет турнир на харде, я еду туда... Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя, — заявил Медведев на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале Wide World of Sports.

Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанского теннисиста.

По итогам поединка Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого Шлема.

После встречи Медведев назвал потрясающей игру своего соперника.

В этот же день стало известно, что российский теннисист заработал свыше 1,1 миллиона долларов по итогам Australian Open.