Даниил Медведев заработал более миллиона долларов по итогам Australian Open

Фото: Пресс-служба Спорт – норма жизни

Российский теннисист Даниил Медведев заработал свыше 1,1 миллиона долларов по итогам Australian Open. Об этом сообщили в воскресенье, 30 января, в пресс-службе чемпионата.

Уточняется, что соперник россиянина, испанец Рафаэль Надаль получил более двух миллионов долларов за турнир, передает РИА Новости.

Россиянин Даниил Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанского теннисиста.

По итогам поединка Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого Шлема.

После Медведев назвал потрясающей игру соперника Рафаэля Надаля.

4 января теннисист обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup. Матч проходил в рамках группового этапа. Встреча теннисистов длилась всего час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.