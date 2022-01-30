Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Даниил Медведев заработал более миллиона долларов по итогам Australian Open

Виктория Сикерина

Спорт
Даниил Медведев заработал более миллиона долларов по итогам Australian Open
Фото: Пресс-служба Спорт – норма жизни

Российский теннисист Даниил Медведев заработал свыше 1,1 миллиона долларов по итогам Australian Open. Об этом сообщили в воскресенье, 30 января, в пресс-службе чемпионата.

Уточняется, что соперник россиянина, испанец Рафаэль Надаль получил более двух миллионов долларов за турнир, передает РИА Новости.

Россиянин Даниил Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанского теннисиста.

По итогам поединка Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого Шлема.

После Медведев назвал потрясающей игру соперника Рафаэля Надаля.

4 января теннисист обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup. Матч проходил в рамках группового этапа. Встреча теннисистов длилась всего час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.

Читайте также:
Австралия заработок Даниил Медведев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте