CBS: Россия отдала приказ войскам о «вторжении» на Украину

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Российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. Такую информацию распространил американский телеканал CBS в воскресенье, 20 февраля, не приведя никаких доказательств.

— Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину, — заявил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин.

Так журналист объяснил слова президента США Джо Байдена, который ранее утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о «вторжении».

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не планирует нападать на Украину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.