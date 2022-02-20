Источник Минобороны рассказал, что сообщения о «вторжении» на Украину являются глупостью

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Источник, близкий к Министерству обороны Российской Федерации, заявил, что новая «сенсация» телеканала CBS, которая сообщает о том, что российские войска «получили приказ» о «вторжении» на Украину — является глупостью.

—Авторы этой «сенсации» поставили президента Джо Байдена в глупое положение. Байден в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля, в среду. Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь американская разведка установила, что почти через неделю после даты «вторжения», российские командиры якобы занялись планированием своих действий, — заявил высокопоставленный собеседник агентства в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, передает РИА Новости.

Ранее американский телеканал CBS распространил информацию, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.