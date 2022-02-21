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Джастин Бибер получил положительный тест на COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Джастин Бибер получил положительный тест на COVID-19
Фото: https://www.instagram.com/justinbieber/

В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что канадский поп-певец Джастин Бибер заразился коронавирусной инфекцией. В связи с этим было отменено его предстоящее выступление в Лас-Вегасе.

— Бибер должен был выступить с концертом в Лас-Вегасе в воскресенье, однако изменил свой график выступлений в связи с заражением, перенеся выступление на лето, — передает портал TMZ.

Помимо этого, у артиста в ближайшее время запланированы концерты в городе Глендейл и в Лос-Анджелесе. Они должны были состояться 22 и 24 февраля. Однако пока неизвестно, отменят ли эти выступления.

В этот же день коронавирусная инфекция была диагностирована у британской королевы Елизаветы II. Отмечается, что она переносит заболевание «в легкой форме, симптомы больше похожи на простуду». Кроме того, королева планирует продолжить исполнять свои обязанности, но в облегченной форме. Елизавете II оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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В субботу, 12 февраля, в Западном Голливуде рядом с рестораном, где проходил концерт канадского поп-певца Джастина Бибера, прогремели выстрелы из огнестрельного оружия. Отмечается, что в ходе данного инцидента четыре человека получили ранения.

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