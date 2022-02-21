Белый дом: Байден обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонные переговоры и обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил Белый дом.

Главы поговорили о дипломатической работе и усилиях по сдерживанию в контексте наращивания присутствия российских военных на границе с Украиной.

Известно, что разговор Байдена и Макрона продолжался 15 минут, передает журналистский пул Белого дома со ссылкой на представителя администрации, пишет РИА Новости.

Ранее состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе беседы с французским президентом российский лидер заявил, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и лишь имитирует переговорный процесс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.