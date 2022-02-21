Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведут саммит по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что с данным предложением выступил глава Франции Эммануэль Макрон.

В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит состоится при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины.

— Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля, — следует из сообщения, опубликованного Елисейским дворцом.

Также Белый дом уже подтвердил намеренность Байдена провести встречу с Путиным.

Ранее французский телеканал BFMTV заявлял, что Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Также в воскресенье, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонные переговоры и обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

28 января Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.