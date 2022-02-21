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Юрист напомнила россиянам о длинной рабочей неделе в начале марта

Виктория Храменкова

Общество
Юрист напомнила россиянам о длинной рабочей неделе в начале марта
Фото: Pixabay

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что граждан России с 28 февраля до 5 марта ждет шестидневная рабочая неделя. После этого — три дня выходных.

Также она напомнила, что 23 февраля, День защитника отечества — является нерабочим праздничным днем.

— В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, — рассказала специалист в беседе с РИА Новости.

Шесть дней будут трудиться граждане, которые обычно работают пять дней в неделю. После этого последуют три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

Во вторник, 22 февраля, россиян ожидает сокращение рабочего дня, а затем в стране наступит выходной в честь Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде. Всего в текущем году граждане России будут отдыхать 118 дней.

Все уличные парковки Москвы будут работать бесплатно в День защитника Отечества. Однако парковки со шлагбаумом будут работать платно, а на автостоянках с повышенным тарифом деньги взыматься не будут.

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