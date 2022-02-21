Открытие скоростного диаметра улучшит экологическую ситуацию в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Открытие скоростного диаметра уменьшит содержание диоксида азота и оксида углерода в воздухе на 15 и 20 процентов соответственно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде, — уточнил он.

На данный момент на портале «Активный гражданин» идет голосование, в рамках которого жители столицы могут выбрать название новой магистрали, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля мэр города Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах 2022 года. По словам главы столицы, в текущем году завершат строительство первой очереди Московского скоростного диаметра (МСД) — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведется монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.

Также в 2022 году планируется соединить МСД с Южной рокадой. Это позволит столичным автомобилистам добраться в любой район города, не загружая МКАД и ТТК.