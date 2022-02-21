Многодетные семьи подали более 40 тысяч заявлений на получение карт москвича

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Столичные многодетные семьи подали более 40 тысяч заявлений на оформление карт москвича в январе текущего года. Этот показатель в четыре раза опередил уровень аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил замглавы городского Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер в понедельник, 21 февраля.

Она отметила, что одна из главных задач московской системы социальной защиты — это поддержка многодетных семей. Среди предоставляемых мер для москвичей доступны льготы, адресная помощь, денежные выплаты и бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин добавил, что количество заявок на получение карт москвича для родителей увеличилось в семь раз за январь 2022 года. Этот показатель опередил 30 тысяч единиц.

— Около 10 тысяч заявлений направлено на выпуск карты для детей — в полтора раза больше, чем в январе прошлого года. Помимо льготного проезда, карта москвича предоставляет многодетным семьям другие возможности, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

19 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о бесплатном проезде второго родителя в многодетных семьях, в том числе и на пригородных электричках. Кроме того, пользоваться льготой смогут и дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет, даже если они не учатся в образовательных учреждениях. До нового постановления право на бесплатный проезд имел только один из родителей, а детям с 16 до 18 лет продлевали право только при действующем обучении.