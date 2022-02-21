На станции «Маяковская» поженились первые три пары в 2022 году

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Первые в текущем году церемонии бракосочетания состоялись на станции метро «Маяковская». Так, три пары влюбленных решили официально оформить отношения в красивую дату — 20 февраля 2022 года. Об этом сообщила начальник Дворца бракосочетания №1 Елена Филина в понедельник, 21 февраля.

Она отметила, что выездные церемонии на необычных локациях в последние годы становятся все более популярными среди жителей столицы.

— Мы открыли для регистрации брака в метро и на Северном речном вокзале красивые и праздничные даты. Первые регистрации брака в новом году прошли в красивую дату — 20.02.2022. Открытие свадебного сезона на Северном речном вокзале планируется летом, молодожены уже активно подают заявления. Тем более, в этом году для регистрации брака на Северном речном вокзале мы открыли почти в 10 раз больше мест, — напомнила Филина.

На станции «Маяковская» 20 февраля в период с 02:00 до 04:00 состоялись три торжественные церемонии. Так, например, новобрачные Владимир и Анастасия рассказали, что начальный этап их отношений связан в метрополитеном. Раньше они жили на разных концах фиолетовой линии подземки и часто ездили друг к другу. Из-за этого влюбленные решили оформить брак на необычной локации.

15 февраля Кутузовский отдел ЗАГС открылся после косметического ремонта. В ходе работ были отремонтированы торжественный зал, аванзал, туалетные комнаты и кабинет оформления документов. Теперь молодожены могут сделать фотографию на фоне фирменного логотипа Управления ЗАГС в аванзале, а также провести церемонию бракосочетания под музыку из обновленной встроенной аудиосистемы.