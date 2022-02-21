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Диетолог рассказала, как правильно есть десерт

Георгий Соланович

Общество
Диетолог рассказала, как правильно есть десерт
Фото: Unsplash

Приступать к десерту рекомендуется исключительно после приема основной пищи. Об этом сообщила врач-диетолог Юлия Пигарева.

— Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта, — уточнила она.

Диетолог добавила, что такой порядок приема пищи существует для контроля над количеством съеденного — сладкие десерты высококалорийны и содержат много жиров и углеводов. Более того, употребление основного блюда снижает риски резкого увеличения сахара в крови.

Пигарева подчеркнула, что обычную еду также стоит тщательно выбирать: если десерт, например, сладкий — перед ним нужно съесть белковую пищу и много овощей, передает «РЕН ТВ».

Производителей вредной для здоровья еды нужно обязать маркировать продукцию особым образом. На упаковке должна быть указана доля содержащихся в продукте вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае его чрезмерного потребления. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Текст письма на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко есть в распоряжении «ВМ».

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