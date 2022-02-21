Объем ГЧП-контрактов составил более 100 миллиардов рублей в столице в 2021 году

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Объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Москве составил более 100 миллиардов рублей в минувшем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что механизмы ГЧП позволяют решать основные инфраструктурные задачи за счет инвесторских средств.

— Благодаря подписанным с бизнесом в прошлом году соглашениям будет реализовано 52 контракта жизненного цикла на поставку медицинского оборудования и обновление городского транспорта, четыре концессии в сфере экологии, образования и социальной поддержки старшего поколения, а также офсетный контракт на поставку лекарств, — заявил заммэра.

Так, например, по заключенным в 2021 году концессионным соглашениям, инвесторы направят порядка трех миллиардов рублей на создание гериатрического центра и инновационной школы в центре «Сколково». При этом в прошлом году были подписаны еще два соглашения на 35 миллиардов рублей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Глава городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что объем контрактов жизненного цикла (КЖЦ) составил свыше 60 миллиардов рублей в 2021 году.

В прошлом году Москва подписала контракты КЖЦ на поставку общественного транспорта сроком на 15 лет. Общая стоимость договоров — 24,1 миллиарда рублей. С 2019 года Москва покупает по КЖЦ и инновационное медицинское оборудование. В 2021 году было приобретено около 760 единиц медтехники на сумму 26,7 миллиарда рублей.