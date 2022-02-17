Ефимов рассказал о контрактах жизненного цикла на поставку электробусов и медоборудования в Москве

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В минувшем году столица заключила 52 контракта жизненного цикла (КЖЦ) на общую сумму 64,2 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, договоры жизненного цикла составляют «больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы».

Например, в 2021 году Москва подписала контракты КЖЦ на поставку общественного транспорта сроком на 15 лет. Общая стоимость договоров — 24,1 миллиарда рублей.

— Контракты жизненного цикла помогают организовать его бесперебойную и надежную работу: производители несут ответственность за то, чтобы каждый день транспорт выходил на линию в течение 15 или 30 лет, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 2019 года Москва покупает по КЖЦ и инновационное медицинское оборудование. В минувшем году было приобретено около 760 единиц медтехники на сумму 26,7 миллиарда рублей.

— За два года закупок медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла мы смогли не только добиться значительного снижения затрат, но и обеспечить надежность работы закупаемой техники благодаря заинтересованности в поддержании ее работоспособности производителей оборудования, — пояснила генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Департамента здравоохранения Москвы Ирина Рыбальченко.

Заключение КЖЦ выгодно и для города, и для поставщиков. Столице договоры позволяют равномерно распределить расходы, а производители гарантируют себе прибыль на весь срок действия контракта, передает официальный сайт мэра столицы.

В 2021 году Москва смогла сэкономить 90,7 миллиарда рублей благодаря внедренной в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) — НМЦК(Д).