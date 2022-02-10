Экспертиза цен в госзакупках позволила Москве сэкономить 90 миллиардов рублей за год

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В 2021 году Москва смогла сэкономить 90,7 миллиарда рублей благодаря внедренной в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)). Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, проверка начальных максимальных цен заключаемых для нужд заказчиков Москвы контрактов (договоров) помогла столице сэкономить 88,4 миллиарда рублей.

— Кроме того, еще около 2,3 миллиарда рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК(Д) силами межведомственной рабочей группы. Всего за 2021 год экспертами было выдано свыше 5,3 тысячи заключений, — рассказал Пуртов.

Экспертизу НМЦК(Д), за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводит Аналитический центр Москвы.

За прошедший 2021 год эксперты центра выдали более 4,6 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 867,6 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы сэкономленная сума превысила 76,4 миллиарда рублей.

— За все время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года было выдано свыше 34,6 тысячи экспертных заключений, экономия бюджетных средств составила почти 267 миллиардов рублей, — добавил руководитель департамента.

Днем ранее, 8 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2021 году оборот онлайн-платежей в Москве вырос в 1,5 раза и составил 6,8 триллиона рублей.

Он отметил, что покупка билетов в театры, музеи, на концерты, а также образовательных онлайн-курсов тоже чаще всего совершается онлайн.