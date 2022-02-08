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Ефимов сообщил, что оборот онлайн-платежей в столице за 2021 год вырос в полтора раза

Георгий Соланович

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Ефимов сообщил, что оборот онлайн-платежей в столице за 2021 год вырос в полтора раза
Фото: Pexels

В 2021 году оборот онлайн-платежей в Москве вырос в 1,5 раза и составил 6,8 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 8 февраля.

— Некоторые сегменты сферы услуг почти полностью перешли на работу в интернете. Например, в страховании доля онлайн-платежей в обороте за 11 месяцев прошлого года составила 87 процентов — 478,2 миллиарда рублей, у турагентств — 82 процента, или 424,5 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Он отметил, что покупка билетов в театры, музеи, на концерты, а также образовательных онлайн-курсов тоже чаще всего совершается онлайн.

— Горожане все чаще покупают билеты в театры, музеи и на концерты в интернете, благодаря чему в сфере культуры и развлечений доля онлайн-платежей достигла 69 процентов — 15,4 миллиарда рублей, — добавил заммэра.

Также вырос интерес горожан к онлайн-курсам и образовательным платформам. В данной сфере доля онлайн-платежей за 11 месяцев достигла 60 процентов — 51,3 миллиарда рублей.

Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов сообщил, что в 2021 году каждый пятый москвич имел возможность оплачивать услуги онлайн.

— По итогам 11 месяцев 2021 года каждый пятый налогоплательщик в Москве имел техническую возможность вести расчеты через интернет, за год таких налогоплательщиков стало на 37 процентов больше, — сказал Пуртов.

Однако есть отрасли, где продажа товаров и услуг онлайн не заняла большую часть рынка. Среди них сфера розничной торговли и здравоохранения, оплата гостиниц и хостелов, почты и курьерской доставки, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Ефимов сообщил, что столичные предприниматели сэкономили на льготной аренде почти шесть миллиардов рублей. Поддержкой пользуются медицинские, образовательные, социальные и юридические компании.

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