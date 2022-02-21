На ВДНХ открылась выставка «Царский выезд»

Фото: Сергей Шахиджанян

Императорский гараж, просуществовавший лишь 10 лет, успел собрать внушительную коллекцию автомобилей, служивших последнему российскому императору, его семье и свите. К марту 1917 года в нем числились 56 автомобилей. Автомобиль в ту эпоху был, конечно, больше роскошью, чем средством передвижения.

— На выставке представлены не только уникальные автомобили времен правления Николая II но и множество артефактов жизни начала ХХ века, среди ключевых событий которой — гонки на императорский приз, первые российские автомобильные салоны, поездки Николая II по стране, работа сборочных цехов Русско-Балтийского завода, фронтовые будни автомобильной роты и многие другие. Мы обратились к коллекционерам — и они предоставили нам фотографии, газеты, журналы, телефоны, амуницию тех лет, — рассказал «ВМ» устроитель выставки, Илья Сорокин.

Экспонаты выставки собраны из музейных и частных коллекций России и Европы. Впервые на ВДНХ представлены не только автомобили, но и медицинское оборудование Первой Мировой войны. Один из редких экспонатов — первый российский серийный автомобиль «Руссо-Балт».

А редчайший экспонат — автомобиль на паровой тяге «Гарднер-Серполле» 1901 года выпуска. Машины на паровой тяге могли иметь перспективу в России — выставленная машина, предположительно, принадлежала министру императорского двора, графу Владимиру Борисовичу Фредериксу. Барон даже пытался прокатить Николая II на «Серполле». Однако, как писал в своих мемуарах генерал, начальник канцелярии императорского двора, Александр Мосолов: «Не успели мы отъехать, как автомобиль сломался, пришлось послать за лошадьми, чтоб оттащить машину в гараж. Очутившись под градом насмешек, граф отказался от своего намерения катать царя».

В День защитника Отечества мужчины смогут приобрести билет в Музей гаража особо назначения ФСО России на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) на 50 процентов дешевле.