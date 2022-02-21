Фура врезалась в автобус на Новосходненском шоссе

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Россия, Москва, Новосходненское шоссе, 84 Карта всех событий

Грузовой автомобиль врезался в стоящий на остановке автобус на Новосходненском шоссе. Информация об этом появилась в Telegram-калале «Дептранс. Оперативно».

Там уточнили, что ДТП произошло в 9:21 по московскому времени. Водитель и пассажир автобуса получили легкие травмы, на данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники ГИБДД уже прибыли на место и выясняют все подробности случившегося. Движение сильно затруднено в оба направления по трассе на 2 километра, передает Telegram-калал.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.