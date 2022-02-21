Эксперты рассказали о продлевающих молодость научных открытиях

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Активное долголетие стало одним из главных современных трендов. Эксперт по развитию антивозрастной медицины Фания Маганова рассказала, какие anti-age разработки помогут сохранить качество жизни.

Старение — это патология

По словам специалиста, старению в той или иной степени подвергается любой живой организм. Его функциональные возможности и способность сопротивляться негативным воздействиям среды со временем снижаются. Но чем дольше ученые занимаются этим вопросом, тем больше убеждаются: люди начали стареть раньше положенного срока. Значит, это скорее патология, чем норма. Доказано, что ресурсов организма может хватить на 100–120 лет полноценной жизни. Между тем сейчас, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилой возраст наступает уже в 60 лет.

Продолжительность жизни постоянно увеличивается

По данным ВОЗ, за последние два десятилетия продолжительность жизни выросла с 67 до 73 лет. Ожидается, что к 2050 году численность населения старше 60 лет удвоится. В то же время период молодости в целом остается неизменным, то есть дополнительные годы большинство проживает в ухудшенном состоянии здоровья.

Фания Маганова отметила, что активное долголетие только на 25 процентов зависит от генетики, ключевую роль играют образ жизни и возможности медицины. И если современная наука шагнула далеко вперед, то условия жизни изменились не в лучшую сторону. Постоянный стресс, гиподинамия, недостаток сна, несбалансированное питание — основные проблемы человечества, способствующие патологическому старению. Хорошая новость заключается в том, что с этим можно бороться, подчеркнула эксперт.

Биологический возраст можно определить по анализу крови

Сейчас ученые делают ставку на молекулярно-генетические биомаркеры, в частности, метилирование ДНК. Это относительно новый и пока не везде доступный анализ крови. Он позволяет с высокой точностью определить соотношение хронологического и биологического возраста, оценить риск развития определенных болезней и смертности от различных причин. Результаты исследования позволяют индивидуально подобрать наиболее эффективные способы замедления процессов старения и продления активного долголетия.

Функция омоложения заложена в организме

Специалист заявила, что в процессе жизнедеятельности клетки появляются отходы — поврежденные частицы, токсины и другой биомусор. Чтобы избежать засорения организма, клетка поедает его, перерабатывая в энергию и строительные материалы для обновления. Этот механизм называется аутофигией. Процесс также позволяет бороться с инфекциями, воспалительными процессами и способствует очищению и естественному омоложению. Клетки сами решают, когда запускать аутофагию, а в некоторых она генетически отключена. Но уже есть подтвержденные исследованиями рекомендации по питанию и здоровому образу жизни, стимулирующие этот механизм.

Небольшой стресс полезен для организма

Хронический стресс опасен для здоровья, но в умеренных количествах тонизирует организм и способствует аутофагии. К полезному стрессу относится сокращение калорийности рациона на 10–20 процентов. При этом важно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным. Аутофагию стимулируют и физические нагрузки, уточнила Маганова.

Продлить молодость помогают природные геропротекторы

Вещества, позволяющие отсрочить старение и увеличить продолжительность жизни, содержатся во многих растениях. Например, пихта сибирская содержит более 300 терпенов и терпеноидов. По словам эксперта, именно они защищают деревья от негативного воздействия окружающей среды, сохраняют равновесие внутренних систем, благодаря чему хвойники живут по нескольку тысяч лет.

Умственная деятельность способствует активному долголетию

Качество жизни напрямую зависит от работы головного мозга, а если быть точнее, от нейронов, заключила специалист. Они дают импульс всем процессам, происходящим в организме, нашим эмоциям и действиям.

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