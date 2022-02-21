Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон ночью провели еще одни телефонные переговоры. Звонок состоялся по инициативе французской стороны. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины. В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел, — передает его слова РИА Новости.

Первые телефонные переговоры Путина и Макрона состоялись в воскресенье, 20 февраля. В ходе беседы с французским президентом российский лидер заявил, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и лишь имитирует переговорный процесс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.