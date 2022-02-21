Отоларинголог рассказал об опасных последствиях «омикрона»

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Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал об опасных последствиях «омикрона».

Он отметил, что теперь многие пациенты жалуются на то, что у них закладывает уши, становится хуже слух. Началось все с самих медиков, которые работают в красной зоне, а теперь все это перешло и на самих пациентов.

Специалист отметил, что в настоящее время инфекция останавливается на уровне лор-органов. Заложенность ушей может появиться на 3–4 день. Оставлять этот симптом без внимания не стоит.

— Заложенность может остаться навсегда, вот в чем сложность, потому что просвет слуховой трубы может полностью спаяться на всем протяжении и не вернуться. Развиваются контрактуры, которые не дают восстановиться просвету слуховой трубы, — отметил врач в комментарии Life.ru.

Врач советует применять противоотечные препараты, сосудосуживающие капли, потому что они будут сокращать слизистую носа и носоглотки, проводить пневмомассаж барабанных перепонок. Также есть специальная гимнастика для слуховых труб. В ряде случаев может потребоваться операционное вмешательство.

Ранее ученые заявили о десятикратном риске повторных заражений при «омикроне».