Ученые заявили о десятикратном риске повторных заражений при «омикроне»

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Иммунитет, который был приобретен в результате предыдущего заражения COVID-19, менее эффективен против «омикрон»-штамма, чем против других вариантов, сообщили ученые. Поэтому количество повторных заражений растет, но при этом риск тяжелого течения коронавируса остается низким.

Ученые из разных стран объясняют эту особенность тем, что новый вариант, по всей вероятности, способен обходить иммунную защиту организма.

— Сейчас ситуация действительно изменилась. Мы говорим о варианте с множеством свойств, препятствующих иммунитету, — сказал инфекционист Лайт Абу-Раддад из Катара.

Исследователь инфекционных заболеваний в Калифорнийском университете Марм Килпатрик сообщил, что способность «омикрона» заражать людей, имеющих антитела после вакцинации, или же после перенесенной инфекции, является ключевой причиной роста числа заболевших.

Первые данные об особенностях «омикрона», в том числе и его способности вызывать повторное заболевание у переболевших ранее, ученые получили в Южной Африке. Теперь же это подтверждают и исследования, которые проводились в разных странах.

Так, по данным Агентства по охране здоровья Великобритании, более 650 тысяч британцев, по всей вероятности, были инфицированы дважды, причем большинство из них — за последние два месяца. До середины ноября на повторные заражения приходилось только около одного процента выявленных случаев COVID-19, но сейчас этот показатель вырос до 10 процентов.

В Медицинском журнале Новой Англии появилась статья, в которой сказано, что естественный иммунитет после перенесенного коронавируса, был на 90 процентов эффективен в предотвращении заражения «бета», «альфа» или «дельта» вариантами, и только на 56 процентов против «омикрона», сообщается в издании Nature.

В Роспотребнадзоре предупредили о длительных последствиях «омикрона». Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг, 17 февраля, заявил, что последствия от перенесенного штамма коронавируса «омикрон» могут быть столь же серьезными, как и после других вариантов.