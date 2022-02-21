Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоэксперт назвал самые выгодные машины для покупки и продажи в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт назвал самые выгодные машины для покупки и продажи в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Автоэксперт Антон Воротников рассказал, какой автомобиль выгодно приобрести в настоящее время, чтобы через пару лет она не потеряла в цене.

По словам эксперта, для того чтобы правильно выбрать модель автомобиля, которую планируете купить, необходимо обратить внимание на год ее выпуска, поскольку часто марки выпускают рестайлинги.

— Советую посмотреть в сторону корейских автомобилей, потому что у них часто выходят рестайлинги. У корейцев есть достаточно современные модели, которые постоянно обновляются. На мой взгляд, стоит рассмотреть тот же Kia Rio. Из группы VAG стоит рассмотреть Skoda Rapid и Volkswagen Polо, — пояснил он в комментарии Nation News.

По словам Воротникова, среди компактных автомобилей стоит обратить внимание на Volkswagen Jetta и Skoda Octavia, с объемом двигателя 1,6 литра. Такие машины не приносят много проблем и имеют высокую остаточную стоимость.

До этого атоэксперт Юрий Урюков рассказал, стоит ли покупать машины из Китая. По его словам, китайские автомобили в России до сих пор рассматриваются как некая экзотика.

Читайте также:
Цены Автомобили Автоэксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте