Конькобежка Лобышева оценила результаты российской сборной на Олимпиаде

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Российская конькобежка, бронзовый призер в командной гонке на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов, заслуженный мастер спорта РФ Екатерина Лобышева оценила итоги Игр в Пекине.

Она отметила, что в целом выступление команды можно назвать очень хорошим.

— Медалей действительно довольно много. Мы даже завоевали медали в тех видах спорта, где давным-давно медалей не было. Так сказать, рисуем новую историю побед, — отметила она в комментарии ФАН.

Лобышева добавила, что на выступлении сборной России мог отразиться коронавирус. Многие спортсмены переболели перед Олимпиадой, некоторые даже не смогли попасть на Игры из-за положительных тестов. Восстановление у ряда спортсменов проходило тяжело, что помешало им показать все свои возможности на соревнованиях.

20 февраля, состоялось закрытие зимней Олимпиады. В копилке российской сборной 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее глава Минспорта оценил шансы сборной России на Олимпиаде-2026. По его словам, Олимпиада в Пекине показала, что у сборной России существует сильный резерв для выступления на следующих зимних Олимпийских играх.