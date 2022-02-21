«Разорванный день»: нумеролог объяснил, почему красивая дата 22.02.2022 не подходит для свадьбы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С точки зрения нумерологии, 22 февраля 2022 года — «разорванный» день. Эта дата будет «пустой», и заполнить ее непросто. Для бракосочетания она не очень хороша, хоть россияне и любят выбирать подобные красивые даты для свадьбы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал нумеролог Вячеслав Класин.

— Вселенная нам самим предоставляет выбор, как заполнить эти «пустые ячейки», лучше наполнить их осознанием. Люди часто выбирают себе дату свадьбы «по обертке». Это все равно что мужчина будет выбирать женщину по типу стрижки или по цвету волос. Дата — это только внешняя обертка, а надо научиться выбирать ее так, чтобы она подходила обоим и давала то, чего не хватает людям, — считает специалист.

По мнению нумеролога, в идеале дата свадьбы должна быть единственной в жизни, и надо обязательно учитывать значение самого дня. Поэтому здесь очень важно выбирать день для бракосочетания со специалистом — нумерологом или цифровым психологом.

В свою очередь астрологи советуют 22.02.2022 ровно в 22:00 зажечь свечу и, глядя на ее пламя, загадать желание, которое при правильном настрое обязательно сбудется.

Как рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС, в феврале 2022 года в Москве планировали пожениться свыше 6,7 тысячи влюбленных. Более 40 процентов пар подали заявления на регистрацию брака в красивые даты с сочетанием двоек. Так, по данным ведомства, 22 февраля 2022 года поженятся более 1,5 тысячи влюбленных. Там также отметили, что февраль 2022 года может побить февральский рекорд 2020 года по количеству зарегистрированных браков. Тогда в феврале поженились более 6,2 тысячи молодоженов, что было рекордом за последние пять лет.