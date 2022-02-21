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В ДНР заявили, что диверсионная группа из Украины прорвалась на территорию республики

Михаил Алимов

В мире
В ДНР заявили, что диверсионная группа из Украины прорвалась на территорию республики
Фото: president.gov.ua

На территорию ДНР прорвалась диверсионная группа украинских вооруженных сил. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в Министерстве госбезопасности республики.

— В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой, — говорится на сайте ведомства.

До этого в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики продолжают устраивать провокации, проводить террористические акты и обстреливать территории Донбасса. В частности, украинский диверсант случайно покончил с собой при попытке установить взрывное устройство на вокзале.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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