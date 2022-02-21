Мужчина забыл в такси вещи более чем на 200 тысяч рублей

Фото: Pexels

Россия, Москва, Смоленская-Сенная площадь Карта всех событий

Мужчина вышел из такси и понял, что потерял вещи более чем на 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве в понедельник, 21 февраля.

В пресс-службе уточнили, что 19 февраля гражданин 1990 года рождения заказал такси, доехал до нужной точки и покинул транспорт доставки. Только после того, как пострадавший покинул машину на Смоленская-Сенная площади, он понял, что у него нет ни его телефона, ни золотого кольца.

Общая сумма ущерба составила 215 000 рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

21 февраля стало известно, что двадцать шесть бутылок коньяка украли из магазина в Москве.

20 февраля злоумышленник вошел в магазин на Красной Пресне как обычный посетитель и похитил из торгового зала 26 бутылок дорогого коньяка. Через некоторое время пропажу заметили сотрудники магазина и обратились в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.