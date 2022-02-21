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Движение на улице Пречистенке восстановили после ДТП

Георгий Соланович

Происшествия
Движение на улице Пречистенке восстановили после ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пречистенка Карта всех событий

Движение на улице Пречистенке восстановили после столкновения двух машин. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На данный момент движение осуществляется в обе стороны, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в районе дома № 22 столкнулись две машины.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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