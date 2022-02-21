Порядка 16 тысяч столичных школьников сдали тренировочный ЕГЭ по информатике

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Порядка 16 тысяч московских школьников сдали тренировочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ. Экзамен провели в субботу, 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Глава регионального центра обработки информации по городу Оксана Карклина отметила, что в ходе тренировочного ЕГЭ учащиеся ознакомились с организацией рабочих мест и программным обеспечением на компьютерах, а также выполнили задания.

Результаты экзамена будут доступны не ранее 28 февраля.

— Ознакомиться с ними участники смогут в личных кабинетах на официальном портале мэра и правительства Москвы, а также в своих образовательных организациях, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Единый государственный экзамен в текущем году будут сдавать около 737 тысяч выпускников. Экзамен будет проходить в три этапа в период с 21 марта по 2 июля 2022 года. Наибольшее количество школьников будут сдавать экзамен по русскому языку. В этом году его планирует сдать 701 тысяча человек.