Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Порядка 16 тысяч столичных школьников сдали тренировочный ЕГЭ по информатике

Виктория Сикерина

Город
Порядка 16 тысяч столичных школьников сдали тренировочный ЕГЭ по информатике
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Порядка 16 тысяч московских школьников сдали тренировочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ. Экзамен провели в субботу, 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Глава регионального центра обработки информации по городу Оксана Карклина отметила, что в ходе тренировочного ЕГЭ учащиеся ознакомились с организацией рабочих мест и программным обеспечением на компьютерах, а также выполнили задания.

Результаты экзамена будут доступны не ранее 28 февраля.

— Ознакомиться с ними участники смогут в личных кабинетах на официальном портале мэра и правительства Москвы, а также в своих образовательных организациях, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Единый государственный экзамен в текущем году будут сдавать около 737 тысяч выпускников. Экзамен будет проходить в три этапа в период с 21 марта по 2 июля 2022 года. Наибольшее количество школьников будут сдавать экзамен по русскому языку. В этом году его планирует сдать 701 тысяча человек.

Читайте также:
ЕГЭ информатика Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте