Ясновидящая Виктория Райдос рассказала, чего ждать от отношений всем знакам зодиака

Виктория Райдос / Фото: facebook.com/viktoriaraidoscom

Экстрасенс Виктория Райдос рассказала о том, чего ждать от отношений и как изменятся дела на любовном фронте у представителей всех знаков зодиака с 21 по 27 февраля.

Овнам на этой неделе просто необходимо обозначить свои позиции и границы.

— Вторая половина немного забыла, как себя с вами вести, и, возможно, где-то переходит границы. В конце недели вы выйдете победителем из этой ситуации, хотя поначалу вторая половина может воспринять все жестко в штыки, — сказала экстрасенс в новом видео на своем YouTube-канале.

Тельцы на этой неделе пройдут проверку ревностью. Возможно, партнер будет себя странно вести, но не стоит впадать в паранойю — слежка ни к чему. Лучше отвлечься и обратить свое внимание на то, что действительно важно.

У Близнецов на этой неделе произойдет переоценка своего партнера. Возможны сюрпризы от второй половины, причем не самые приятные, и человек покажет свое истинное лицо.

Раков на этой неделе ожидают большие страсти.

— Если ваш партнер не будет отвечать вам взаимностью, то сексуальная энергия во что-то трансформируется, и со временем вам захочется чего-то еще. Вы захотите получить как можно больше сексуальной энергии, которая будет вам показывать, насколько ваш партнер к вам относится. К концу недели возможно легкое отстранение от второй половинки, — считает Райдос.

Львам на этой неделе не до отношений: вы настолько будете сконцентрированы на работе, что отношения на этой неделе будут вас раздражать. Львы будут хотеть, чтобы партнер только и делал, что просто подтверждал вашу правоту во всем или делал то, что только вам удобно и нужно:

— Помните, что вы живете и находитесь в отношениях с живыми людьми, с живым человеком, который любит и терпит вас.

Девам начнет что-то подсказывать интуиция, и это будет правдой. Это может быть информация о том, каким должен быть партнер.

Весам на этой неделе потребуется остерегаться людей, которые могут лезть в отношения. Они могут привносить не только смуту, но и конфликты. Опасность может поджидать со стороны взрослых женщин.

Скорпионы на этой неделе рискуют потратить слишком много денег на свою вторую половину. Эта неделя покажет, насколько вы свободны и как легко будете отказываться от денег в пользу своего партнера.

Стрельцам на этой неделе необходимо оберегать своих партнеров от шумных компаний с алкоголем и быть особенно внимательными при передвижении на общественном транспорте.

Козерогам необходимо обратить внимание на здоровье, в частности на опорно-двигательную систему: двигаться нужно как можно меньше. В отношениях могут быть частые конфликты, которые приведут к необратимым последствиям.

Водолеев будут одолевать эмоциональные качели. И качаться на них будет только представитель знака, а партнер будет вести обычную жизнь и никак не будет обращать внимания на эмоциональность второй половины. Неделя дана для того, чтобы Водолеи ощутили всю гамму эмоций от таких отношений.

Рыбам нужно соглашаться на все предложения своего партнера. Это нужно для того, чтобы партнер понял, что вы союзники. Конец недели может вызвать конфликты между партнером и вами.

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