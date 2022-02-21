Совет Евросоюза одобрил предоставление 1,2 миллиарда евро финансовой помощи Украине

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Совет стран Евросоюза (ЕС) окончательно одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи. Ее размер составит 1,2 миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.

— ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 миллиарда евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине... Совет завершил процедуру согласования сегодня, всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение, — передает сообщение РИА Новости.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС готовят новую программу макрофинансовой помощи Украине. Теперь она окончательно одобрена.

Сторонам осталось подписать меморандум о взаимопонимании в определенных действиях, которые должна предпринять Украина для получения денег. Также стране необходимо выполнять действующую программу МВФ для получения займов у ЕС.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.