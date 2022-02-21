Астрологи рассказали, какой тип любви подойдет женщинам разных знаков зодиака

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Астрологи рассказали, что подразумевают под понятием «счастье в личной жизни» представительницы разных знаков зодиака.

Овны

Этим женщинам необходимо доминировать в отношениях. Она часто не стесняются делать первый шаг — инициировать знакомство, звать на свидания или предлагать совместное проживание. Представительницы этого знака уверены в себе, но могут проявлять агрессию. В связи с этим их спутник должен быть готов терпеть эмоциональные перепады и заботиться о ней, пока она сама возьмет ответственность за все аспекты отношений.

Тельцы

Этим женщинам необходимо оберегать, ценить и заботиться о своем избраннике. Эти идеальные жены, у которых всегда уютно и приготовлен вкусный ужин. Однако иногда на них находят приступы скупости и недовольства материальным положением. Им нужен спутник, готовый их боготворить и делать все на благо семейного благополучия.

Близнецы

Представительницы этого знака общительны и образованны и ищут избранника под стать. Их не устроит человек с узким кругозором. Иногда из-за своей влюбчивости эти женщины обращают внимание «не на тех» мужчин. Однако после череды ошибок им удается отыскать возлюбленного по сердцу.

Раки

Эти женщины умеют «отзеркаливать» чувства партнера. Любящих мужчин ждут чувственные любовницы, а грубоватые получат раздражительных, готовых на конфликт. Им необходим спутник, который сумеет доказать чувства реальными поступками.

Львы

Представительницы этого знака еще с детства нарисовали в голове образ идеального спутника жизни, поэтому не будут тратиться время на тех, кто не вписывается в строгие критерии. Они часто окружены вниманием противоположного пола, но нуждаются в том, кто будет готов находиться рядом, не стремясь подавить ее лидерские качества.

Девы

Их часто считают холодными и бесчувственными. Однако это их практичность не позволяет им разводить романтику с мужчиной, которым им не подходит. Ее партнер должен быть серьезно настроен на создание семьи. В этих женщинах скрыто много чувственности и любви, однако их нужно уметь разглядеть.

Весы

Представительницы этого знака стремятся найти баланс, в том числе и в возлюбленном. Их привлекают темпераментные мужчины, которые подарят им бурю страстей. Эти женщины могут обрести счастье с человеком, готовым пожертвовать своими интересами на благо семьи.

Скорпионы

Эти женщины упрямы и сильны духом. Их не привлечет тихий романтик. Ее избранник должен быть темпераментным и способным принять обладательницу волевого характера. Идеальный партнер должен удовлетворять Скорпиона в интимном плане и не закатывать сцен из-за мелочей.

Стрельцы

Женщины-Стрельцы могут прекрасно справиться со всем без участия мужчин. Они стремятся жить по полной, развиваться и путешествовать. Их устроит спутник, который будет так же целеустремлен и не бояться экспериментов.

Козероги

Эти женщины по-настоящему идеальными. Они способны наладить свою жизнь и жизнь партнера. Их спутником должен стать мужчина, который станет надежным тылом и также будет поддерживать огонь в семейном очаге.

Водолеи

Представительницы этого знака независимые, но в то же время ищущие любовь женщины. Они стремятся к созданию семьи, но препятствием к этому может стать излишняя откровенность. У них не получается вовремя смолчать, из-за чего обижают партнера своими словами.

Рыбы

Женщин-Рыбы привлекают неординарных и загадочных мужчин. Сами они ищут человека с богатым внутренним миром и без финансовых проблем. История про рай в шалаше — не про представительниц этого знака зодиака, пишет Astroprognostic.

До этого экстрасенс Виктория Райдос рассказала о том, чего ждать отношений и как изменятся дела на любовном фронте у представителей всех знаков зодиака с 21 по 27 февраля.