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Представитель ДНР заявил, что Украина начала реализовывать план вторжения в Донбасс

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Представитель ДНР заявил, что Украина начала реализовывать план вторжения в Донбасс
Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали реализовывать свой план по вторжению в Донбасс. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

— В принципе, план начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении, — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Несколько дней назад Басурин заявил, что разведка ДНР добыла план Украины по наступлению в Донбассе. СОгласно ему, на операцию выделено пять суток. Целью ВСУ станет выдавливание русскоязычного населения с территорий и полный их захват. Отмечается, что атака планируется сразу с трех направлений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.

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