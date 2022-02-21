Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Подмосковья подчеркнул важность досрочной сдачи дорожных объектов

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья подчеркнул важность досрочной сдачи дорожных объектов
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Строящиеся в Московской области дорожные объекты важно сдавать по возможности досрочно. Задержек в строительстве быть не должно. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Жизнь ставит перед нами задачи опережающего развития инфраструктуры. Наша задача, чтобы эти объекты сдавались досрочно. Худший вариант — это в срок, — подчеркнул Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона.

Он отметил, что на строительство дорог в Подмосковье направлены как средства по президентской программе, так и средства регионального бюджета.

В текущем году на территории Московской области начнут строить 23 дороги и путепровода, это позволит улучшить транспортную ситуацию в семи городских округах, передает РИАМО.

До этого были названы главные причины снижения транспортной загруженности в Подмосковье. В области продолжается развитие общественного транспорта, строительство линий метро и развитие МЦД.

Читайте также:
Подмосковье Андрей Воробьев Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте