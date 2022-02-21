Губернатор Подмосковья подчеркнул важность досрочной сдачи дорожных объектов

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Строящиеся в Московской области дорожные объекты важно сдавать по возможности досрочно. Задержек в строительстве быть не должно. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Жизнь ставит перед нами задачи опережающего развития инфраструктуры. Наша задача, чтобы эти объекты сдавались досрочно. Худший вариант — это в срок, — подчеркнул Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона.

Он отметил, что на строительство дорог в Подмосковье направлены как средства по президентской программе, так и средства регионального бюджета.

В текущем году на территории Московской области начнут строить 23 дороги и путепровода, это позволит улучшить транспортную ситуацию в семи городских округах, передает РИАМО.

До этого были названы главные причины снижения транспортной загруженности в Подмосковье. В области продолжается развитие общественного транспорта, строительство линий метро и развитие МЦД.