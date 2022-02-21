ФСБ заявила, что выпущенный с территории Украины снаряд разрушил погранпункт России

Фото: depositphotos

Место несения службы пограничных войск России в Ростовской области разрушено снарядом, выпущенным с территории Украины. Пострадавших нет. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

— 21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы, — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что на месте работают саперы. Пограничный пункт находится возле села Щербаково Неклиновского района. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, в семи-десяти километрах от заставы на украинской территории шел интенсивный бой.

Утром 19 февраля снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.