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Столичные коммунальщики продолжают вывоз снега с улиц и дворовых территорий Москвы

Виктория Сикерина

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Столичные коммунальщики продолжают вывоз снега с улиц и дворовых территорий Москвы
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Специалисты столичной сферы жилищно-коммунального хозяйства продолжают вывоз снега с улиц, дворовых территорий и мест временного складирования в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в понедельник, 21 февраля.

Уточняется, что работы продолжают и бригады ГУП «Мосводосток».

— Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На текущей неделе столбики термометров будут показывать преимущественно плюсовые значения в столице. Так, например, во вторник и в среду в Москве ожидается потепление до плюс четырех градусов. При этом вероятны небольшие осадки. Скорость ветра 22 и 23 февраля достигнет 15 метров в секунду.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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