Мать тяжелобольной Казьминой рассказала о конфликте с дочерью

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Мать журналистки Алисы Казьминой прокомментировала ее уход из дома и обвинения со стороны дочери в предательстве.

Ранее в Сети появилась информация, что экс-супруга футболиста Андрея Аршавина подозревает свою маму и старшего сына в том, что они намерены поместить ее в хоспис из-за серьезных проблем со здоровьем. Женщина уехала из дома вместе с младшими детьми.

Мать Казьминой, Наталья Сарычева, отрицает свою вину в конфликте с дочерью.

— Да, конфликт. Но он односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына, — цитирует женщину «СтарХит».

По словам Сарычевой, ее старший внук живет вместе с ней и не видится с матерью. Женщина с пониманием относится к поведению дочери, которая вынуждена бороться с тяжелым заболеванием. Она рассказала, что Казьмина продолжает лечение.

Алиса Казьмина, в свое время считавшаяся одной из самых выдающихся красавиц Санкт-Петербурга, оставила ради Аршавина мужа-миллионера. От футболиста она родила дочь Есению. После их разрыва у журналистки диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание.

Она сама неоднократно рассказывала о борьбе с недугом. Кроме того, женщина жаловалась на отсутствие денег на очередную операцию и на то, что вынуждена была уехать из особняка, который у нее отсудила мать футболиста. Из-за стресса у нее выпадают волосы, развился остеопороз.