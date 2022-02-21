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Детеныш трубкозуба родился в Британии впервые за 90 лет

Анастасия Колоскова

Общество
Детеныш трубкозуба родился в Британии впервые за 90 лет
Фото: Из личного архива екатеринбургского зоопарка

В Честерском зоопарке Великобритании впервые за 90 лет на свет появился детеныш трубкозуба. Об этом сообщили на официальном сайте зоосада.

Малышка получила кличку Добби — в честь персонажа «Гарри Поттера».

За Добби круглосуточно следят ветеринары, чтобы она случайно не получила травму, так как трубкозубы славятся своей неуклюжестью.

По словам сотрудников зоопарка, во время прогулки родителей новорожденной ее помещают в специальный инкубатор. В течение дня малышка находится со своей матерью.

Млекопитающее получило свое название благодаря строению зубов, которые напоминают трубки. Место обитания трубкозубов — Африка. Эти животные редко можно встретить в зоопарках. По оценкам специалистов, популяция млекопитающих уменьшается, а в неволе содержится лишь 66 особей.

Представитель это редкого вида животных в сентябре 2017 года впервые поселился в Московском зоопарке.

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