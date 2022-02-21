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Власти Москвы сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице

Евгений Белоусов

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Ситуация с коронавирусом
Город
Власти Москвы сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Количество заболевших коронавирусом в Москве почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в столице постепенно нормализуется. Так, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю уменьшилось в Москве на 30 процентов, передает РИА Новости.

— Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков, — отметила заммэра.

Ракова также сообщила, что часть московских стационаров возвращается к плановой работе на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. По ее словам, в ближайшее время прием плановых пациентов возобновят еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19.

На данный момент доля свободного коечного фонда составляет около 45 процентов.

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До этого мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

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