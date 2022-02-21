В Институте детского питания РАМН оценили идею Милонова маркировать сладости

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать производителей вредной для здоровья еды маркировать продукцию особым образом. Предполагается, что на упаковке товара должна быть указана доля содержащихся в нем вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае чрезмерного потребления. Соответствующую инициативу парламентарий направил в Минздрав РФ.

Как заявил в беседе с «Вечерней Москвой» директор Научно-исследовательского института детского питания РАМН Виктор Тутельян, превращать сладости, полуфабрикаты или газированные напитки в потенциально опасные продукты питания путем специальной маркировки — это абсолютно неоправданная и малоэффективная процедура.

По его словам, в категорию вредных продуктов можно вносить только те, которые содержат ядовитые вещества и непригодны для употребления:

— Самое главное — это количество и частота съеденного сладкого или выпитой газировки. То есть, если вы съели один раз в день конфетку или слопали раз в три месяца бургер с колой, вы большого вреда себе не нанесли.

Но поглощение такой пищи, напитков и сладостей на регулярной основе будет нести уже потенциальную опасность для здоровья:

— Это бред! Внедрением маркировок ситуацию не исправить. Более того, это неоправданная и неэффективная мера. Урегулировать данный вопрос можно только, если с малых лет прививать ребенку культуру потребления. Тогда у человека с детства будет развито чувство меры и ему не составит труда остановиться в нужное время, чтобы не переесть и не навредить себе.

Эксперт отметил, что потребление сахара в большом количестве вредно и об этом знают практически все, но, тем не менее, сладости не перестают производить:

— Да, сладкое и сахар нужно ограничивать в своем рационе, но это не означает, что теперь на всех конфетах нужно рисовать череп и кости, чтобы показать, насколько это вредный продукт. Вместо этого лучше прекратите давать своему ребенку конфеты каждый раз, когда он начинает хныкать или плакать. Допустимая норма таких сладостей — один раз в неделю. Это же касается чипсов и другой неполезной пищи.

Эксперт напомнил, что дурной пример для ребенка заразен, и призвал ограничить потребление упомянутых продуктов и взрослыми. В то же время собеседник «ВМ» подчеркнул, что даже с появлением маркированных продуктов с указанием опасных последствий их чрезмерного потребления, количество желающих их покупать не уменьшится. Он привел в пример табачные изделия и алкогольные напитки, которые, несмотря на их потенциальный вред для организма, пользуются спросом.