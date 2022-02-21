Врач рассказала о ходе подростковой вакцинации в подмосковной поликлинике

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В феврале 2022 года в детской поликлинике вакцинировали первым компонентом вакцины 68 подростков. Об этом рассказала заведующая дошкольно-школьным отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы Светлана Глоба.

По ее словам, число побочных эффектов было минимальным: у четырех вакцинированных отмечалась болезненная реакция в месте инъекции и кратковременное повышение температуры.

Светлана Глоба предупредила, что после вакцинации подросткам следует избегать в течение 3–4 дней значительных физических нагрузок. Не стоит делать прививку при наличии симптомов ОРВИ, обострении хронических заболеваний.

Противопоказаниями к вакцинации подростков являются аллергические реакции, аутоиммунные заболевания.

Она подчеркнула, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений. При помощи вакцины подростки защищают не только себя, но и старших родственников, для которых вирус особенно опасен, передает «Радио 1».

До этого иммунолог Болибок рассказал, каким пациентам нужен индивидуальный план вакцинации от COVID-19.