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Движение по внутренней стороне ТТК восстановлено после ДТП

Евгений Белоусов

Происшествия
Движение по внутренней стороне ТТК восстановлено после ДТП
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца Москвы (ТТК) полностью восстановлено после ДТП с участием шести автомобилей. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что из-за ДТП перекрыто три полосы движения из четырех.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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