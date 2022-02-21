Лавров отреагировал на предупреждение США о возможных терактах в России

Фото: МИД РФ

Россия не получила подтверждения предупреждениям посольства США о возможной подготовке терактов в стране. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 21 февраля.

— Вчера (20 февраля — прим. «ВМ») посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах, — сказал министр.

Москва, как уточнил он, не обнаружила каких-либо доказательств этого. Американская дипмиссия занимает несолидную позицию, приводит слова Лаврова ТАСС.

20 февраля посольство США опубликовало предупреждение о возможных терактах в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Представительство ссылается на некие публикации в СМИ.

Также теракты, как уточняется, якобы могут произойти в районах на границе России и Украины. Несмотря на это, посольство не приводит ссылок на публикации, которые позволили сделать подобные выводы.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предупреждение о возможных терактах в России. Она уточнила, передавали ли американские спецслужбы такие данные коллегам из России. Если нет, то дипломат интересуется, как это понимать.