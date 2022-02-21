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Высота снежного покрова сократилась более чем в два раза в Москве

Евгений Белоусов

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Высота снежного покрова сократилась более чем в два раза в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Высота снежного покрова в Москве сократилась более чем в два раза с начала февраля. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на реперной станции Росгидромета высота снега достигает сейчас всего 23 сантиметра, хотя еще 1 февраля она составляла 49 сантиметров.

— Идет спрессовка снега в Москве, а в Подмосковье в некоторых местах началось подтаивание, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что на сегодняшний день высота снежного покрова в столице находится ощутимо ниже нормы. В ближайшие дни, утверждает синоптик, она также продолжит уменьшаться, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что на текущей неделе столбики термометров будут показывать преимущественно плюсовые значения в столице.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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