Пользователи сообщили о глобальном сбое в работе Telegram

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Пользователи сообщили о глобальном сбое в работе мессенджера Telegram 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 17:57 по московскому времени было зафиксировано 233 жалобы: 54 процента пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 24 процента — на неполадки в работе приложения, еще 21 процент — на проблемы с отправкой сообщений.

Фото: https://downdetector.ru/

20 февраля онлайн-сервисы Сбербанка дали сбой. В большинстве случаев на неполадки жаловались пользователи из России, Белоруссии и с Украины, говорится на сайте.

16 февраля пользователи мобильной связи «Мегафон» зафиксировали проблемы в работе сервисов. Известно, что большинство пользователей сообщали о сбоях в работе мобильного интернета, а остальные пожаловались на отсутствие мобильной связи.