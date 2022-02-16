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Пользователи «Мегафон» фиксируют проблемы в работе сервисов

Виктория Храменкова

Общество
Пользователи «Мегафон» фиксируют проблемы в работе сервисов
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

В ночь со вторника, 15 февраля, на среду, 16 февраля, пользователи «Мегафон» зафиксировали проблемы в работе сервисов. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Так, в 00:07 по московском времени наблюдалось более пяти тысяч отчетов о сбоях в работе оператора связи.

Известно, что большинство пользователей сообщали о сбоях в работе мобильного интернета, а остальные пожаловались на отсутствие мобильной связи.

Больше всего о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Краснодарском крае.

— Специалисты компании оперативно устранили проблему. В настоящее время работа сервисов восстанавливается, — передает ТАСС слова компании.

В начале февраля сервис Downdetector фиксировал сбои в социальной сети «ВКонтакте».

До этого поступала информация о сбоях в работе видеохостинга YouTube и другого мессенджера — WhatsApp. Большинство людей жаловались на сложности с отправкой сообщений, часть столкнулась с проблемами в работе приложения, а каждый десятый не мог авторизоваться.

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