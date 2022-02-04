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Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе социальной сети

Георгий Соланович

Общество
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе социальной сети
ВК

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе мессенджера. Информация об этом появилась на сервисе Downdetector в пятницу, 4 февраля.

В 18:44 по московскому времени было зафиксировано около 18 300 жалоб. Больше всего пользователи сообщали о сбоях в работе сайта — 59 процентов, приложения — 37 процентов. Пять процентов посетителей рассказали о неполадках в работе видеотрансляций.

Ранее стало известно о сбоях в работе видеохостинга YouTube и другого мессенджера – WhatsApp. Большинство людей жаловались на сложности с отправкой сообщений, часть столкнулась с проблемами в работе приложения, а каждый десятый не мог авторизоваться.

23 января в работе социальной сети TikTok также произошел сбой. Больше половины пользователей из Соединенных Штатов Америки столкнулись с неполадками в работе приложения. Еще четверть фиксировали проблемы при подключении к серверу, а порядка 22 процентов отмечали неполадки в работе соцсети.

14 января пользователи из разных стран сообщали о сбоях в работе социальной сети Reddit. Пользователи жаловались на сбои в работе сайта, а также на ошибки в работе приложения и при соединении с сервером.

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