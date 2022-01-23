Пользователи TikTok зафиксировали сбои в работе приложения

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В социальной сети TikTok были обнаружены сбои в работе. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что больше половины пользователей из Соединенных штатов Америки столкнулись с неполадками в работе приложения. Еще четверть фиксирует проблемы при подключении к серверу, а порядка 22 процентов отмечают неполадки в работе сайта.

18 января социальная сеть TikTok в соответствии с законом о «приземлении» иностранных IT-компаний создала на своей платформе форму для обратной связи с гражданами России.

22 ноября в Роскомнадзоре сообщили, что компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.

14 января пользователи из разных стран сообщали о о сбоях в работе социальной сети Reddit. Пользователи жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки в работе приложения и при соединении с сервером.